وفاة الممثل الأمريكي جوي لارا وزوجته إثر حادث تحطم طائرة

المستقلة/- منى شعلان/ توفي النجم الأمريكي جوي لارا الشهير بدوره في فيلم ”طرازان“ عن عمر ناهز الـ 58 عامًا إثر حادث تحطم طائرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد.

وأعلنت السلطات الأمريكية وفاة النجم العالمي إثر حادث تحطم طائرة خاصة بصحبة عدد من الأشخاص بمن في ذلك زوجته الكاتبة غوين لارا، 66 عامًا.

وتحطمت الطائرة في بحيرة ”بيرسي بريست“ بولاية تينيسي الأمريكية بعد وقت قصير من إقلاعها، وحاولت خدمات الطوارئ إنقاذ أي من الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن لم يكن هناك ناجون.

وأقلعت الطائرة من مطار ”سميرنا“، بالقرب من ناشفيل، يوم السبت، وتردد أنها كانت متجهة إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

وعاش جوي وغوين حالة حب لفترة طويلة، وتزوّجا في العام 2018، واشتهر بدور ”طرازان“ في سلسلة المغامرات التلفزيونية من العام 1996 حتى العام 2000.

كما حقق نجاحًا كبيرًا بنفس الدور في فيلم الحركة والإثارة ”طرازان في مانهاتن“ الذي صدر في 1989.

 

 

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