وفاة الممثل الأمريكي جورج سيجال

المستقلة/- منى شعلان/ توفي الممثل الأمريكي جورج سيجال ، عن عمر 87 عاما، صباح اليوم الأربعاء، وفقا لبيان زوجته “سونيا سيجال”، حيث قالت:”بقلوب يعتصرها الألم تعلن العائلة نبأ وفاة جورج سيجال صباح اليوم نتيجة مضاعفات جراحة لإزالة انسداد بالشريان التاجي”.

بدأت مسيرة سيجال الفنية على مسارح نيويورك وعبر التلفزيون في أوائل الستينات من القرن الماضي، وسرعان ما انتقل للسينما ولعب دور فنان في فيلم (شيب اوف فوولز) “سفينة السفهاء” الذي ضم كوكبة من النجوم.

تم ترشيحه في عام 1967 لنيل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في الدراما الزوجية “من يخاف فرجينيا وولف؟” إلى جانب بيرتون وإليزابيث تيلور.

لكن الأدوار الكوميدية هي من عززت مكانته كنجم وذلك عبر سلسلة من أفلام السبعينات ما وضعه ضمن الفئة الأولى من المخرجين والنجوم مثل جاكسون التي نالت الأوسكار عن دورها في فيلم “لمسة رقي”.

واشتهر سيجال بمناوشاته مع ريتشارد بيرتون في فيلم (هو إيز افريد اوف فرجينيا وولف) “من يخاف فرجينيا وولف” وبحبه لجليندا جاكسون في فيلم (أتاتش اوف كلاس) “لمسة رقي” كما انتزع الضحكات في مسلسل السيت كوم (ذا جولدبرجز) “عائلة جولدبرج”.

اتسم سيجال بالجاذبية والذكاء وبرع في الأدوار الدرامية والكوميدية وآخرها دور ألبرت “بوبس” سولومون، وهو شخص أرمل يتسم بالهدوء والاتزان في المسلسل الكوميدي “عائلة جولدبرج”.

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