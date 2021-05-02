وفاة الممثلة الأمريكية أولمبيا دوكاكيس الحائزة على جائزة الأوسكار

المستقلة/- منى شعلان/توفيت الممثلة الأمريكية أولمبيا دوكاكيس عن عمر يناهز 89 عاما، وقالت أليسون ليفي وكيلة أعمالها إن دوكاكيس توفيت في منزلها في مدينة نيويورك صباح السبت بعد تدهور صحتها على مدى شهور. وكانت ابنتها كريستينا زوريش بجانبها.

وكانت دوكاكيس قد فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في الفيلم الكوميدي الرومانسي (مون سترك) “مجذوبة القمر’ عام 1987 كأم ساخرة في منتصف العمر تقدم نصائح لابنتها القوية في مسائل الحب.

وولدت دوكاكيس لأبوين مهاجرين من اليونان في ولاية ماساتشوستس وأدت العديد من الأدوار في المسرح والتلفزيون والسينما قبل أن تطرق عالم الشهرة في سن السادسة والخمسين من خلال دورها في فيلم (مون سترك).

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