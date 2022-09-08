وفاة الملكة إليزابيث الثانية

اعلن قصر باكنغهام عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن 96 عاما.

وتم تنكيس العلم في قصر باكينغهام.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الخميس على إثر وعكة صحية مفاجئة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن أبناء الملكة إليزابيث وحفيدها يتواجدون معها، والوضع الصحي لها “خطير”.

وكان قصر باكنغهام في بريطانيا، قد أعلن عن وضع الملكة إليزابيث تحت الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات الأطباء بسبب حالتها الصحية، وفقًا لما أعلنته شبكة سكاي نيوز الإنجليزية في خبر عاجل.

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