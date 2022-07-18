وفاة الملحن العراقي الكبير محسن فرحان

المستقلة/- اعلن اليوم الاثنين في بغداد عن وفاة الملحن الكبير محسن فرحان عن عمر ناهز 75 عاما ، بعد معاناة مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان الملحن الكبير، محسن فرحان ، مبينة ان الراحل ملحن عراقي من مواليد مدينة الكوت عام 1947.

وعرف فرحان بألحانه منذ سبعينيات القرن الماضي ومن أهمها (غريبة الروح، يقولون غني بفرح، ما بي اعوفن هلي، عيني عيني، يا نجوى) وغيرها من الألحان المميزة.

وتداولت الصفحات الشخصية للفنانين والمثقفين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي خبر رحيل الملحن الكبير واصفة ذلك بخسارة للفن العراقي.

وقال وزير الثقافة حسن ناظم في تغريدة ارفقها بصورة له مع الراحل ” تبقى الحانه خالدة في ذاكرة العراق”