وفاة المفكر الإسلامي السوري جودت سعيد

المستقلة /- توفي فجر اليوم الأحد، المفكر الإسلامي السوري جودت سعيد، في ولاية إسطنبول التركية، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وبحسب ما نُشر في حسابه عبر “فيس بوك” اليوم، تُوفي المفكر ولم يُحدد موعد ومكان الجنازة بعد.

ولد المفكر الشركسي جودت سعيد في 9 من شباط 1931 في قرية بئر عجم التابعة للجولان السوري، ويُعرف بداعية “اللاعنف” في العالم الإسلامي.

كان أول ما كتبه في مطلع الستينيات كتابه “مذهب ابن آدم الأول، أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي”، وهو يناقش مبدأ اللاعنف وعلاقته الجذرية بالإسلام.

أتم دراسته الابتدائية في القنيطرة جنوبي سوريا، وانتقل للدراسة في الأزهر الشريف في مصر عام 1946، لينهي هناك المرحلة الثانوية، ومن ثم يتم دراسته في كلية اللغة العربية ويحصل على إجازة فيها.

أصدر العديد من المؤلفات التي تناولت مواضيع وأبحاثًا فكرية واجتماعية، منها “مذهب ابن آدم الأول”، و”حتى يغيروا ما بأنفسهم”، و”فقدان التوازن الاجتماعي”، والعمل قدرة وإرادة”.

تحدث المفكر اللغتين العربية والشركسية، ويعتبر من أبرز المفكرين الإسلاميين المعاصرين، الذين يشكلون امتدادًا لمدرسة المفكرين الإسلاميين الكبار، أمثال الأستاذ مالك بن نبي ومحمد إقبال.