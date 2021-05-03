وفاة المطرب المصري ماهر العطار بعد صراع مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/توفي المطرب المصري ماهر العطار، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وقال فهد العطار نجل شقيق المطرب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء”.

تعرض الفنان الكبير ماهر العطار، لأزمة صحية خطيرة، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس نقل إثرها إلى مستشفى معهد ناصر خلال الفترة الماضية.

وتخرج ماهر العطار من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1965، شارك في عدة أفلام، منها: “احترس من الحب مع زبيدة ثروت، والنغم الحزين مع سامية جمال، وبنات بحري مع عبد السلام النابلسي، وزينات صدقي”.