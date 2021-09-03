وفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

المستقلة/- اعلن في مدينة النجف اليوم الجمعة عن وفاة المرجع الديني ىية الله العظمى محمد سعيد الحكيم، عن عمر ناهز 87 عاماً.

وقالت مصادر مطلعة ان الوفاة كانت نتيجة ازمة قلبية مفاجئة.

والمرجع محمد سعيد بن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم من مواليد مدينة النجف (1354 هـ – 1934 م) هو احد المراجع الشيعية الكبار في النجف.

و يعد ، الثاني من كبار رجال الدين الشيعة في العراق بعد ىية الله العظمى علي السيستاني، وهو ابن محمد علي الحكيم، أحد رجال الدين الكبار في النجف، وجده المرجع محسن الحكيم.

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