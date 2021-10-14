وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق

المستقلة/- اعلن اليوم الخميس عن وفاة المخرج السينمائي الكويتي خالد الصديق عن عمر 76 عاماً، بعد أن ترك بصمة فنية كبيرة عبر أهم فيلم سينمائي روائي كويتي طويل، وهو “بس يا بحر” الذي اعتُبر واحداً من أهم مائة فيلم عربي.

ولد خالد الصديق لأسرة من التجار في مدينة الكويت عام 1945، ونشأ فيها حيث بدأ اهتمامه بالأفلام العربية والمصرية من خلال ما كان يعرض في المنازل قبل افتتاح السينما، وذهب للدراسة الثانوية في الهند، وتعرف على صناعة السينما هناك.

وبعد عودته إلى الكويت، حاول الصديق العودة للهند لدراسة السينما في المرحلة الجامعية، لكنه واجه معارضة شديدة من عائلته، قبل أن ينجح في الحصول على وظيفة في تلفزيون الكويت، ليبدأ فيها بمتابعة شغفه في التصوير والإخراج والإنتاج.

وحوّل خالد الصديق قصة قصيرة عنوانها “الدانة”، كتبها الكويتي عبد الرحمن الصالح، إلى فيلم يعرض فيه معاناة البحارة الكويتيين في المرحلة التي سبقت النفط والظروف التي عانوها من تسلط التجار والمرابين عليهم. وحمل الفيلم عنوان “بس يا بحر” الذي أنتج عام 1971، ورشح لجائزة الـ”أوسكار” كأفضل فيلم أجنبي، ليكون أول فيلم كويتي يرشح لهذه الجائزة، وذلك في دورتها الـ45.

وقدم خالد الصديق بعدها بسنوات فيلم “عرس الزين”، المأخوذ عن رواية للروائي السوداني الطيب صالح. كما قدم الفيلم الكويتي “شاهين” و”الرحلة الأخيرة” و”وجوه الليل”.

وحازت أفلام الصديق على عدد من الجوائز في عدد من المهرجانات السينمائية، أهمها مهرجان طهران ومهرجان دمشق، ومهرجان فينيسيا، ومهرجان قرطاج، ومهرجان شيكاغو، ومهرجان قرطاجنة في إسبانيا.