وفاة المخرج العراقي الكبير فيصل الياسري

المستقلة/- أعلنت الفنانة العراقية هند كامل، وفاة زوجها المخرج العراقي فيصل الياسري عن عمر ناهز الـ 89 عاماً.

ولد الياسري عام 1933، وعمل في الصحافة عام 1948، وأصدر مجموعة قصصية بعنوان «في الطريق»، كما أصدر رواية بعنوان «كانت عذراء» عام 1952.

حصل على امتياز في فن الإخراج والإعداد التلفزيونيين من فيينا، وعمل عام 1958 مخرجاً في تلفزيون بغداد كما عمل للفترة من 1959-1962 مخرجاً في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية.

وفي أواخر عام 1965، عمل في التلفزيون السوري حتى عمله في فيلم «الرأس» في العراق عام 1976. كما أخرج الياسري عدداً من الأفلام التسجيلية، و10أفلام روائية منها أفلام: «الرأس» و«النهر» و«القناص» و«بابل حبيبتي» وغيرها.

ومن أعماله التلفزيونية التي أخرجها «دنانير من ذهب» و«اللغة العربية» و«المرايا» و«الدفتر الأزرق» وبرنامج «الملف» الذي لخص آثار العمليات العسكرية على البنية التحتية والخدمات على العراقيين في حرب عاصفة الصحراء. وأخرج مسلسل الأطفال الشهير «افتح يا سمسم» والمسلسل التثقيفي «سلامتك». وكان آخر فيلم تولى مهمة إخراجه «بغداد حلم وردي».

ساهم في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي وكان مديره بين عامي 1994 و1995 كما اسس فضائية الديار العراقية.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

السوداني : جائحة الفساد أكثر فتكاً من كورونا وكانت السبب وراء العديد من المشاكل

اخر الاخبار

لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

اخبار العراق

القبض على مدير كهرباء دربندخان على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة

اخبار مصر

محمد بن راشد في القاهرة ويلتقي السيسي

اخر الاخبار

مسيرة تستهدف محطة توليد الكهرباء في القرم

اخبار فلسطين

رغم التوتر …الاستعدادات متواصلة في القدس قُبيل أعياد الميلاد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

السوداني : جائحة الفساد أكثر فتكاً من كورونا وكانت السبب وراء العديد من المشاكل

اخبار العراق

القبض على مدير كهرباء دربندخان على خلفية اختفاء أبراج لنقل الطاقة

اخر الاخبار

مسيرة تستهدف محطة توليد الكهرباء في القرم

اخبار العراق

وفاة المخرج العراقي الكبير فيصل الياسري

اخر الاخبار

البرلمان العراقية يحدد الساعة السادسة مساءً موعداً للتصويت على الكابينة الوزاريه

اخر الاخبار

اغلاق المنطقة الخضراء في بغداد قبل جلسة حكومة السوداني

اخبار العراق

مصدر : تأجيل عقد جلسة انتخاب الحكومة السوداني الى مساء اليوم

اخبار العراق

مصدر : تأجيل عقد جلسة انتخاب الحكومة السوداني الى مساء اليوم

اخبار فلسطين

رغم التوتر …الاستعدادات متواصلة في القدس قُبيل أعياد الميلاد

اخر الاخبار

لا يا محافظ الأنبار.. إحفظوا لأهلها الأقدار!!

اخر الاخبار

الخطوط الجوية تنفي حقيقة توقف حركة الملاحة في ثلاثة مطارات

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع جديداً في درجات الحرارة بدءاً من الغد

اخر الاخبار

دولة القانون تعلن مرشحيها للوزارات في حكومة السوداني

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين مع تراجع الدولار

اخبار العراق

النزاهة تضبط اجهزة طبية لمحافظتي البصرة والمثنى لم يتم استخدامها

اخبار السعودية

البيت الأبيض يبدي غضبه من تصريحات وزير الطاقة السعودي

اخبار مصر

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي سفرها خارج مصر لغرض العلاج