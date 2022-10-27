وفاة المخرج العراقي الكبير فيصل الياسري

المستقلة/- أعلنت الفنانة العراقية هند كامل، وفاة زوجها المخرج العراقي فيصل الياسري عن عمر ناهز الـ 89 عاماً.

ولد الياسري عام 1933، وعمل في الصحافة عام 1948، وأصدر مجموعة قصصية بعنوان «في الطريق»، كما أصدر رواية بعنوان «كانت عذراء» عام 1952.

حصل على امتياز في فن الإخراج والإعداد التلفزيونيين من فيينا، وعمل عام 1958 مخرجاً في تلفزيون بغداد كما عمل للفترة من 1959-1962 مخرجاً في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية.

وفي أواخر عام 1965، عمل في التلفزيون السوري حتى عمله في فيلم «الرأس» في العراق عام 1976. كما أخرج الياسري عدداً من الأفلام التسجيلية، و10أفلام روائية منها أفلام: «الرأس» و«النهر» و«القناص» و«بابل حبيبتي» وغيرها.

ومن أعماله التلفزيونية التي أخرجها «دنانير من ذهب» و«اللغة العربية» و«المرايا» و«الدفتر الأزرق» وبرنامج «الملف» الذي لخص آثار العمليات العسكرية على البنية التحتية والخدمات على العراقيين في حرب عاصفة الصحراء. وأخرج مسلسل الأطفال الشهير «افتح يا سمسم» والمسلسل التثقيفي «سلامتك». وكان آخر فيلم تولى مهمة إخراجه «بغداد حلم وردي».

ساهم في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي وكان مديره بين عامي 1994 و1995 كما اسس فضائية الديار العراقية.