وفاة القيادي في النظام السابق لطيف نصيف جاسم

المستقلة/- اعلن اليوم الاثنين عن وفاة القيادي في النظام السابق لطيف نصيف جاسم في احدى مستشفيات بغداد عن عمر ناهز الثمانين عاما.

وكتب الدبلوماسي والسياسي العراقي ماجد السامرائي على صفحته في موقع الفيسبوك “انتقل الى رحمة الله السجين لطيف نصيف جاسم القيادي ووزير الإعلام الأسبق”.

وكان الراحل قد نقل بامر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من معتقله في سجن الناصرية الى احدى مستشفيات بغداد بعد مناشدة من نجله بعد تردي حالته الصحيه وتعرضه لحالة اغماء.

وشغل “لطيف نصيف جاسم” منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، كما تولى وزارات الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة في عهد البعث.

وشكر نجل الراحل “باسم لطيف” في منشور على حسابه في موقع فيسبوك، رئيس الوزراء على استجابته للمناشدة،كما شكر مدير صحة الكرخ في بغداد والطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الكرخ الجمهوري ومستشفى الكرامة على جهودهم.

يذكر ان “لطيف نصيف جاسم” كان احد المطلوبين الخمسين من قوات الولايات المتحدة اثناء غزو العراق بالتسلسل 18، وألقي القبض عليه عام 2003 ، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009.

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