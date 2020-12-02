وفاة الفنان كمال محمد بفيروس كورونا

المستقلة/حيدر حسين المشرف/..توفي ، اليوم الاربعاء ، الفنان كمال محمد في احد مستشفيات مدينة الناصرية اثر اصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 75 عاما .

وبرز الفنان كمال محمد في فترة السبيعنيات من القرن الماضي ، ولاقت اغنيته ” معاتبين ” رواجا واسعا في تلك الفترة بين الاوساط الشعبية ، وهي من كلمات عبد الرضا اللامي والحان عبد الحسين السماوي ، ومن اغنياته المشهورة ” ردي بينه ” ، واغنية ” دلليني ” ، واغنية ” لا اول ولا تالي “، وعدد اخر من الاغاني كان اخرها اغنية ” كلشي يهون ” عام 1978. بعدها اعتزل الغناء .

يذكر ان الفنان كمال محمد ولد في مدينة الناصرية عام 1945 ، وتخرج من معهد اعداد المعلمين في بعقوبة ، وعمل في المجال التربوي ، غنى لكبار الملحنين والشعراء ، امثال محمد جواد اموري ، وطالب القرغولي ، وكاظم الركابي ، وجبار الغزي .