وفاة الفنان سمير غانم

المستقلة /- توفي منذ قليل الفنان الكبير سمير غانم بعد معاناة مع فيروس كورونا .

وكانت الحالة الصحية للفنان الكبير قد شهدت تدهورًا حادًا خلال الأيام الماضية حيث كان يعالج في أحد المستشفيات من تداعيات كورونا .

وبدأت أسرة الفنان الراحل الاجراءات الخاصة بدفن الجثمان والعزاء وهو ما ستكشف تفاصيله خلال الساعات القادمة حيث من المتوقع اقامة صلاة الجنازة غدا ظهرا في مسجد السلام والدفنة في مقابر الوفاء و الأمل .

وفي وقت سابق تحدث الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “مساء dmc”، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز.

وقال رامي رضوان: “في كل الأحوال، إحنا لا زلنا زي ما كنا بنقول خلال الأيام اللي فاتت في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم ليهم. أنا عارف إن كل الناس بتدعي، ولا يغير القدر إلا الدعاء لربنا سبحانه وتعالى، وبإذن الله يا رب ربنا يتقبل دعاء الملايين في مصر والوطن العربي والعالم ويمثلوا للشفاء.”

يشار أن سمير غانم ودلال عبد العزيز تم نقلهما للمستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية ولكن تشهد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز تحسن نسبي وارتفاع في نسبة الاكسجين في الدم وهي تخضع حاليًا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل “عالم موازي”، كما تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “ملوك الجدعنة” مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.