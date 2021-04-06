المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان المصري سيد عثمان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر منير صورة، للفنان الراحل “، وعلق عليها قائلاً:”الدوام لله الفنان سيد عثمان”، متممنيًا من الله أن يتغمده بواسع رحمته”، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وبدأ سيد مشواره الفنى فى منتصف التسعينيات ونظراً لأن شعره ابيض فقد فرض عليه أداء أدوار معينة فقد برع فى أداء دور رجل الاعمال ورجل القانون والطبيب والمسؤول الكبير ودور الوالد.

قدم الفنان سيد عثمان، ما يقرب من 80 عملا فنيا وعمل بمسلسلات التليفزيون أكثر من عمله بأفلام السينما،ومن أهم المسلسلات التى عمل بها “شباب رايق جداً”، “ يا رجال العالم إتحدوا” ، ” العصيان ” ، “محمود المصرى”، ومن أهم الأفلام التي عمل بها “الناجون من النار” ، “الجراج” ، “النمس”.