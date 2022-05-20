وفاة الفنان المصري الكبير سمير صبري بأحد فنادق القاهرة

المستقلة/- توفى صباح اليوم الجمعة، الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، بعد معاناة مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين منتصف شب/فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام “الميترالي”، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض في موسم رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولد سمير صبري في 27 كانون الأول/ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنكليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

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