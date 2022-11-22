وفاة الفنان اللبناني روميو لحود

المستقلة/- توفيَ صباح اليوم الثلاثاء، الفنان اللبناني روميو لحود عن عمر يناهز الـ92 عاماً.

يذكر أن الفنان روميو لحود ولد في بلدة حبالين في قضاء جبيل، وهو مخرج ومصمّم استعراضات وكاتب كلمات وملحن لبناني, ويعد أول من أطلق “المسرح الدائم” في لبنان عبر الاستعراض الضخم “موّالّ” الذي استمر عرضه لمدة أحد عشر شهراً.

بدأ مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعد أوبريت غنائي بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها “ليالي لبنان”.

وفي 1969، قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس, وهو حائز على وسام الأرز الوطني برتبة ضابط عام 1995.

تزوج من السيدة ليليان بولان وله منها ابنتان، ثم تزوج ثانية بعد وفاتها من السيدة ألكسندرا قطريب شقيقة الفنانة الراحلة سلوى القطريب.

 

المصدر: ليبانون ديبايت

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