وفاة الفنان العراقي محمد ناجي بعد إصابته بسكتة قلبية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت نقابة الفنانين العراقية، منذ قليل، عن وفاة الفنان محمد ناجي عن عمر ناهز الـ 53 عاما جراء سكتة قلبية مفاجئة، دون إبداء أي تفاصيل حول العزاء.

وقالت النقابة في بيان لها: “ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان محمد ناجي، الذي وافته المنية هذا اليوم إثر نوبة قلبية مفاجئة، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

وشارك الفنان محمد ناجي، في العديد من الأدوار أبرزها في مسلسل “بيت الطين”، حيث كان يؤدي دور “هليل”.