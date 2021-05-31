وفاة الفنان العراقي فائز السنفور بعد تدهور حالته الصحية

المستقلة/- منى شعلان/توفي الفنان العراقي فائز السنفور، اليوم الاثنين، داخل مستشفى الكندي بالعاصمة العراقية بغداد، بعد أيام من حجزه بها بعد تدهور حالته الصحية ليفارق الحياة فجر اليوم.

وظهر الفنان العراقي مؤخرا فى حالة مزرية من خلال فيديو مصور ويبدو عليه علامات المرض ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا ، فيما تحدث بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مرور الفنان بحالة نفسية سيئة.

من جانبه تواصل نقيب الفنانين، جبار جودي،حينها إلى الفنان العراقي وتم نقله إلى مستشفى الكندي مؤكدا أن حالته الصحية حرجة وفى أمس الحاجة إلى الدعاء حسب التقارير الطبية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول وضعه الصحي.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين فائز السنفور، في بيان لها: “تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان فائز السنفور والذي وافته المنية هذا اليوم بعد تدهور حالته الصحية سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

ويعتبر الفنان فائز السنفور إحدى الفنانين العراقيين الذي شهر بشكل كبير، و ذلك من خلال تقديمه للعديد من الأعمال الفنية التي تظهر كم أنه ذو موهبة متميزة و بارعة، و يعتبر فائز السنفور من الفنانين العرب الذي ظهر في العديد من الأعمال الكوميدية المتميزة التي جعلت منه أشهر الفنانين العراقيين.

ويعاني فائز السنفور من حالة خاصة فهو يعتبر من ذوي الإحتياجات الخاصة فهو صاحب قامة قصيرة للغاية، و لكن أنه يعاني من حالة خاصة لم يجعله يترك هدفه و شغفه في التمثيل، إذ أنه مارس موهبة التمثيل و بأفضل أداء رغم تنمر الكثيرين على قصر قامته. .