وفاة الفنان السوري أحمد منصور بعد معاناة طويلة مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ توفي الفنان السوري أحمد منصور، اليوم الإثنين، في مدينته حمص عن عمر يناهز الـ 80 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان الفنان الراحل يعاني منذ سنوات من مرض السكري، حيث أدخل العناية المشددة وأصبح بحالة غيبوبة لأكثر من عشرة أيام، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

ولد أحمد منصور في حمص، عام 1941، وسلك طريق الفن مبكرًا، واستطاع في الثلاثينيات من العمر أن يحصد جائزة أفضل ممثل في سوريا لعام 1973 وعام 1974، وهو عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1980.

قدّم منصور خلال مسيرته الفنية الطويلة الكثير من الأعمال الخالدة في ذهن وذاكرة المشاهد، سيما تلك التي عُرضت في تسعينيات القرن الماضي، مثل مسلسل “الدغري” الذي عرض عام 1992، و”نهاية رجل شجاع” (1994)، و”الخشخاش” (1991)، وأدى في مسلسل “عيلة خمس نجوم” شخصية أبو فرحان (1994)، في عمل حصد شعبية واسعة حين عرضه على الشاشة السورية.

وتنوعت الشخصيات التي أداها أحمد منصور، بين الاجتماعية والكوميدية، والتاريخية التي قدّمت منصور خطوة للأمام في حجم الشخصيات التي أداها، وثقلها الدرامي، وضرورتها كصانعة للحدث، وليست متمم يمكن الاستغناء عنه.

وبدأ منصور بهذا النمط الدرامي منذ عام 1992 عبر مسلسل “السيرة العربية”، والذي تبعه بعام واحد فقط مسلسل “طرائف أبي دلامة” والذي يندرج في قالب من الكوميديا، ويدور حول عدد من الحكايا والقصص لشخصية عربية قديمة أداها منصور باسم “أبو دلامة”.

ورغم كثافة الأعمال التي شارك بها منصور إلا أن مسلسل “صلاح الدين الأيوبي”، الذي عرض على الشاشات عام 2001، من إخراج الراحل حاتم علي، كان مختلفًا عما سبقه في مسيرة أحمد منصور، إذ أدى في العمل دور “كمال الدين الشهرزوري”، وهو قاضٍ فقيه وأديب من أهل الموصل.

ومن أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي شارك بها منصور مسلسل عنترة (2007)، والقعقاع بن عمرو التميمي (2010) وأدى فيه دور “الأقرع بن حابس”، ومسلسل الحسن والحسين (2011) بدور “الأحنف بن قيس”، مسلسل “عمر” (2012)، وقدّم منصور في هذه الملحمة التاريخية شخصية الصحابي عبد الرحمن بن عوف، بالإضافة إلى مشاركته عام 2017 في مسلسل “الإمام”، الذي يروي سيرة الإمام أحمد بن حنبل.

والفنان الراحل أحمد منصور له رصيد درامي ومسرحي ضخم، إذ شارك بنحو 30 عملًا دراميًا و20 عملًا مسرحيًا، وكانت آخر مشاركاته مسلسل “الإمام”، ومسلسل “طوق البنات 4″، عام 2017.