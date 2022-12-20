وفاة الفنان البريطاني تيري هال عن 63 عاما

المستقلة/- رحل الفنان البريطاني تيري هال، اليوم الثلاثاء ، عن عمر ناهز الـ 63 عاماً ، وهو المطرب الرئيسي لفريق ذا سبيشالز الشهير .

ونعت مجموعة السكا عبر موقع التغريدات العالمي توتير : “بحزن شديد نعلن وفاة تيرى، صديقنا الجميل وشقيقنا وأحد ألمع المغنيين وكتّاب الأغاني ومؤلفي الأغاني الذين أنجبتهم هذه البلاد على الإطلاق، بعد فترة مرض قصيرة .

وأضافت: تيرى كان زوجا وأبا رائعا وواحدا من ألطف وأطرف وأصدق النفوس، موسيقاه وعروضه تلخص جوهر الحياة.. الفرح والألم والفكاهة والكفاح من أجل العدالة، ولكن فى الغالب الحب”.

وقالت جين ويدلين ، المؤسس المشارك لفرقة The Go Gos التي شاركت في كتابة أغنية الفرقة الموسيقية Our Lips Are Sealed with Hall ، إنه كان “شخصًا محبوبًا وحساسًا وموهوبًا وفريدًا”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بعد اسبوع من عرضه..Avatar2 يقترب من تحقيق نصف مليار دولار 

اخر الاخبار

طالبه بوقف القمع ودعم روسيا..بوريل يلتقي وزير خارجية إيران

اخبار فلسطين

وفاة أحد أبرز الأسرى الفلسطينيين في السجون الاحتلال

اخر الاخبار

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة: مكافحة الفساد مطلب واولوية بالغة الأهمية

اخر الاخبار

نداء لصباحات بعيدة.. تأملات في سيرة ذاتية

اخبار فلسطين

اصدار جديد ..المغيبات النساء والمدن الفلسطينية حتى سنة 1948

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد اسبوع من عرضه..Avatar2 يقترب من تحقيق نصف مليار دولار 

اخر الاخبار

طالبه بوقف القمع ودعم روسيا..بوريل يلتقي وزير خارجية إيران

اخر الاخبار

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة: مكافحة الفساد مطلب واولوية بالغة الأهمية

اخر الاخبار

نداء لصباحات بعيدة.. تأملات في سيرة ذاتية

اخبار فلسطين

اصدار جديد ..المغيبات النساء والمدن الفلسطينية حتى سنة 1948

اخبار السعودية

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة مكافحة الفساد في دول التعاون الإسلامي

اخر الاخبار

حسين الجسمي: يارب تكون بخير

اخر الاخبار

حسين الجسمي: يارب تكون بخير

اخبار العراق

البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بدورته الثانية

اخر الاخبار

السوداني يصل إلى العاصمة الأردنية عمان بمشاركة في مؤتمر بغداد 2 .

اخر الاخبار

السوداني يتوجه الى عمان للمشاركة في مؤتمر بغداد بنسخته الثانية

اخر الاخبار

ماغي فرح تتوقع لأبراج 2023

اخبار العراق

محافظ البصرة يؤكد تأجيل حسم ملف الغرامات لأصحاب محطات الوقود

اخبار العراق

الخروقات الأمنية.. الحكيم يحذر من مخطط شيطاني يحاك للعراق

اخبار العراق

المنتخب الكويتي يستعد للمشاركة في خليجي 25 بالبصرة

اخر الاخبار

شرطة النجف.. القبض على ستة مروجين للمخدرات باحد الأحياء الشمالية

اخر الاخبار

ما حقيقة انفصال نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول ..؟