وفاة الفنان البريطاني تيري هال عن 63 عاما

المستقلة/- رحل الفنان البريطاني تيري هال، اليوم الثلاثاء ، عن عمر ناهز الـ 63 عاماً ، وهو المطرب الرئيسي لفريق ذا سبيشالز الشهير .

ونعت مجموعة السكا عبر موقع التغريدات العالمي توتير : “بحزن شديد نعلن وفاة تيرى، صديقنا الجميل وشقيقنا وأحد ألمع المغنيين وكتّاب الأغاني ومؤلفي الأغاني الذين أنجبتهم هذه البلاد على الإطلاق، بعد فترة مرض قصيرة .

وأضافت: تيرى كان زوجا وأبا رائعا وواحدا من ألطف وأطرف وأصدق النفوس، موسيقاه وعروضه تلخص جوهر الحياة.. الفرح والألم والفكاهة والكفاح من أجل العدالة، ولكن فى الغالب الحب”.

وقالت جين ويدلين ، المؤسس المشارك لفرقة The Go Gos التي شاركت في كتابة أغنية الفرقة الموسيقية Our Lips Are Sealed with Hall ، إنه كان “شخصًا محبوبًا وحساسًا وموهوبًا وفريدًا”.