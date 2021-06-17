وفاة الفنان البحريني باسل أحمد بعد صراع مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ توفي الفنان البحريني القدير باسل أحمد في الساعات الاولى من يوم الخميس بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.

وتعرّض الفنان البحريني لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك حمد الجامعي.

والراحل باسل أحمد، من المطربين المعروفين في الساحة البحرينية والخليجية، وله الكثير من الأعمال، كما شارك بصوته في مقدمة ونهاية مسلسلات مثل: “البيت العود، وفرجان لول، وملفى الأياويد”، وغيرها من الأعمال.