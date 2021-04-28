وفاة الفنان الأردني محمد الختوم بعد صراع طويل مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ توفي الفنان الأردني محمد الختوم العبادي ، مساء الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعاني من تليف على الرئتين، ما ألزمه الفراش والتنفس عن طريق جهاز الأكسجين.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمر في سبتمبر/ أيلول الماضي بنقل الفنان محمد الختوم إلى مدينة الحسين الطبية للعلاج.

ولد الختوم، الذي ولد عام 1950، العديد من الأعمال الفنية والتلفزيونية والمسرحية، على المستويين المحلي والعربي، مثل: “اللعبة، خادم سيدين، الساحر بطيخة، من حقي أتزوج، والمطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، ولوحة حب”.

جسد الراحل أدوارًا عديدة في مسلسلات بدوية ما زالت راسخة في عقول الأردنيين، مثل شخصية نويران في مسلسل “رياح المواسم” وشخصية سند الحمدان في مسلسل “وجه الزمان”.