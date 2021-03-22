وفاة الفنانة المصرية فوزية أبو زيد

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة المصرية فوزية أبو زيد، حسبما أعلن الفنان منير مكرم، مشيرًا إلى أنه لايوجد أسباب معينة للوفاة فهي طبيعية.

وشُيع جثمانها بعد الصلاة عليها في مسجد السيدة نفسية، ودفنها في مقابر العائلة، اقتصر فقط على العائلة وبعض الأصدقاء تحسبًا من خلق تكدس منعًا للإصابة بفيروس كورونا.

ويتخطى رصيد الأعمال الفنية للفنانة الراحلة 50 عمل متنوع بين الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، منها “ألف مبروك، الساحر، رأفت الهجان، رحلة أبو الوفا، ألف ليلة وليلة، جمال الدين الأفغاني، أحلام رجل يموت بطيئًا”.

ويعد مسلسل “أيام الحب والشقاوة” هو آخر أعمال فوزية أبو زيد الفنية، الذي تم عرضه عام 2010، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، رانيا يوسف، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.