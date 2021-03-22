وفاة الفنانة المصرية فوزية أبو زيد

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة المصرية فوزية أبو زيد، حسبما أعلن الفنان منير مكرم، مشيرًا إلى أنه لايوجد أسباب معينة للوفاة فهي طبيعية.

وشُيع جثمانها بعد الصلاة عليها في مسجد السيدة نفسية، ودفنها في مقابر العائلة، اقتصر فقط على العائلة وبعض الأصدقاء تحسبًا من خلق تكدس منعًا للإصابة بفيروس كورونا.

ويتخطى رصيد الأعمال الفنية للفنانة الراحلة 50 عمل متنوع بين الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، منها “ألف مبروك، الساحر، رأفت الهجان، رحلة أبو الوفا، ألف ليلة وليلة، جمال الدين الأفغاني، أحلام رجل يموت بطيئًا”.

ويعد مسلسل “أيام الحب والشقاوة” هو آخر أعمال فوزية أبو زيد الفنية، الذي تم عرضه عام 2010، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، رانيا يوسف، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وفاة الفنانة المصرية فوزية أبو زيد

اخر الاخبار

السعودية تحصل على المركز الأول في تقرير السعادة

رياضية

ريال مدريد يقرر التخلص من 3 لاعبين

اخبار العراق

وزير الداخلية يناقش الخطط الامنية الخاصة بالزيارة الشعبانية في كربلاء

اخر الاخبار

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلق على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب

اخر الاخبار

ذكرى الحرب الأهلية في سوريا: 10 سنوات من الفوضى

الاخبار

مجلس القضاء يبدء عملية اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية ..ويكرم السابقين

الاخبار

مجلس القضاء يبدء عملية اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية ..ويكرم السابقين

اخر الاخبار

أول تعليق من الحوثيين على مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

اخر الاخبار

السعودية تعلن اقتراح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن

اخبار العراق

قريبا.. فريق إيطالي يباشر بتأهيل مدينة الحضر

اخر الاخبار

147 وثيقة تعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات

رياضية

محمد صلاح يحصد جائزة فردية جديدة

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بالتحقيق في عقد وزارة النفط مع شركة بتروفاك

رياضية

البدري يجري تغييرا في قائمة منتخب مصر

اخر الاخبار

تطورات جديدة بشأن أزمة حلا الترك مع والدتها

اخر الاخبار