وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع متأثرة بإصابتها بـ كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الفنانة المصرية سوسن ربيع، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد- 19″، عن عمر يناهز 59 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحلة، عبر صفحتها الرسمية على ”فيس بوك“:“البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة سوسن ربيع.. رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان“.

وبدأت ”سوسن ربيع“ التمثيل مبكرًا، وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، وشاركت في عدة أعمال فنية كمسلسل برج الحظ ومسرحية “إنها حقًا عائلة محترمة” مع الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة شويكار، والذي يعد من أشهر أدوارها كما شاركت فى مسلسل “الناس والفلوس” و مسلسل “عمر بن عبد العزيز”.

وغابت الفنانة الراحلة لفترة طويلة عن التمثيل ثم عادت مؤخرًا وشاركت في عدد من الأعمال، كان آخرها مسرحية ”المتفائل“ على المسرح القومي، والتي عرضت لأكثر من عام.