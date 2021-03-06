وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع متأثرة بإصابتها بـ كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الفنانة المصرية سوسن ربيع، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد- 19″، عن عمر يناهز 59 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحلة، عبر صفحتها الرسمية على ”فيس بوك“:“البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة سوسن ربيع.. رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان“.

وبدأت ”سوسن ربيع“ التمثيل مبكرًا، وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، وشاركت في عدة أعمال فنية كمسلسل برج الحظ ومسرحية “إنها حقًا عائلة محترمة” مع الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة شويكار، والذي يعد من أشهر أدوارها كما شاركت فى مسلسل “الناس والفلوس” و مسلسل “عمر بن عبد العزيز”.

وغابت الفنانة الراحلة لفترة طويلة عن التمثيل ثم عادت مؤخرًا وشاركت في عدد من الأعمال، كان آخرها مسرحية ”المتفائل“ على المسرح القومي، والتي عرضت لأكثر من عام.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

برشلونة يتخطى تقاليده الانتخابية

اخبار مصر

فيديو … محمد رمضان والمضيفة يثير الجدل في الطائرة مجددا

اخبار العراق

العراق يسجل 4068 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال يوم واحد

اخبار العراق

العراق : القبض على 322 شخص بينهم دواعش ومطلوبين ومخالفين للحظر

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش

اخبار العراق

أقدم تغريدة بالتاريخ للبيع.. قيمتها 100 ألف دولار

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة ليقترب من الـ70 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

إغلاق طرق رئيسة في بغداد استعدادا لزيارة دينية

اخبار العراق

عراقيون يتدفقون إلى الكاظمية ببغداد رغم منع التجول

اخر الاخبار

مرة أخرى.. لماذا تتزايد إصابات كورونا حاليا في أوروبا؟

الاخبار

باع طفلته بمزاد على فيسبوك.. والشركة تدخلت بعد فوات الأوان

اخر الاخبار

مصر والسودان يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لملء سد النهضة

اخبار العراق

بايدن يعيد النظر في تفويضات القوة العسكرية من بينها ضد العراق

اخر الاخبار

زواج توأم عمره 5 سنوات لشقيقته التوأم.. والسبب “غريب”

اخر الاخبار

بابا الفاتيكان يلتقي زعيم الشيعة العراقي في مدينة النجف المقدسة