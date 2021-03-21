وفاة الفنانة المصرية الشابة رضوى أبو شادي

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة المصرية الشابة رضوى أبو شادي، وذلك إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الفنانة الراحلة في بيان لها: “البقاء لله‫ وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري”.

يذكر أن رضوى أبو شادي عملت مذيعة بعدد من البرامج الفنية فى قناتي الحرة وأبو ظبى، تخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.

شاركت في مسلسل “عرفة البحر” أمام النجم نور الشريف، ودور نعمة مع ليلى علوى فى “كابتن عفت”، ومع صابرين فى “سامحنى يا زمن”، ومع حنان ترك فى “القطة العامية”.