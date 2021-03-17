وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ توفيت الفنانة الجزائرية نجمة ستار أكاديمي ​ريم غزالي​، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراعها مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 38 عامًا.

وقالت شقيقتها سلمى غزالي في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام: “منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم”.

وأضافت سلمى: “ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، ادعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة”، متابعة: ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله”.

ولدت ريم غزالي في 29 يونيو عام 1982، وهي إبنة ميريام غزالي وسليمان غزالي ولديها شقيق يدعى أحمد، يعمل في مجال الطيران وشقيقتها سلمى المشتركة السابقة في برنامج “ستار أكاديمي”، بموسمه الثاني.

نشأت ضمن أجواء موسيقية، ووالدتها ميريام تعزف على البيانو وتمتلك صوتاً جميلاً، أما والدها سليمان فيعمل مدير في قطاع الصحة.

شاركت ريم غزالي في مسابقة ملكة جمال لوكس في 2004، كما شاركت في برنامج “ستار أكاديمي 3” في عام 2005 وكان الأمر حلماً يتحقق بالنسبة لها، قبل أن تخرج أمام زميلتها شيماء هلالي، التي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها.

اعتبرت ريم غزالي أن خروجها من برنامج “ستار أكاديمي” كان عن طريق مؤامرة، ولم يكن لها علاقه بتصويت الجمهور بحسب ما صرحت، وقالت وقتها إنها كانت سترفع دعوى قضائية ضد البرنامج لتحصل على حقها، أما إدارة العمل نفت أن يكون قد حصل أي سوء تفاهم بينها وبين ريم غزالي.

عملت في المحطة الوطنية الجزائرية ATV6- مثّلت في العديد من الأعمال الرمضانية، وتزوّجت من المنتج نبيل بن ناصر.

في نوفمبر عام 2019 خضعت ريم غزالي لعملية إستئصال ورم في الدماغ، في إحدى المستشفيات في فرنسا، وبعد الإنتهاء من العملية الجراحية، طمأنت محبيها عبر صورة لها مع شقيقها في الحديقة: “صورة تذكارية التقطتها أمي الغالية، وهي أول إطلالة لي على العالم الخارجي في حديقة المستشفى برفقة أخي الحبيب الذي لم يتركني ولا لحظة…زوجي لم يصدق عينيه لما رآني جالسة بالخارج عبر اتصال فيديو، كونه بقي في الجزائر ينتظر الرد على التأشيرة”.

وتابعت ريم غزالي: “لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجدداً رغم علمهم بأنني محاربة وشخص لا يستسلم بسهولة، شهران في الظلام كان أمراً صعباً جداً لكن العودة ستكون أقوى إن شاء الله الحمد لله”.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة ريم غزالي، فى فبراير عام 2020 فنفت الموضوع وعلقت قائلة:”حسدونا في المرض وقتلونا… حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، إنها النفوس المريضة، تروّج للشائعات من أجل الحصول على عدد كبير من علامات الإعجاب، من دون مراعاة لقلق العائلة والأحباب”.