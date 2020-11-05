وفاة الصحفي حمدان السالم احد ابرز اساتذة الاعلام في العراق

المستقلة .. توفي في احدى مستشفيات بغداد مساء اليوم الخميس أستاذ الاعلام أ.د. حمدان خضر السالم عن عمر ناهز 61 عاما بعد ازمة صحية مفاجئة.

ونقل السالم ليلة امس الى المستشفى بحالة حرجة، بعد اصابته بنوبة قلبية،

ويعد حمدان السالم احد ابرز أساتذة الإعلام في العراق، حيث اشرف على تدريس العشرات من الطلبة في الدراسة الأولية والدراسات العليا، إضافة الى اشرافه على العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه.

من ابرز مؤلفاته صحافة السخرية والفكاهة في العراق، الكاريكاتير في الصحافة ، إضافة الى العديد من البحوث والدراسات.

وتناقل اساتذة وطلبة الاعلام خبر نعي الراحل على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرين مآثره.