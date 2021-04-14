وفاة الشاعر والروائي الفرنسي برنار نويل عن 90 عاما

المستقلة/- منى شعلان/ توفي الشاعر والروائي الفرنسي برنار نويل عن عمر يناهز 90 عاماً وفقاً لدار “بي أو إل” للنشر التي تتولى إصدار أعمال الكاتب الذي يملك في رصيده مجموعة وفيرة من المؤلفات في الفن والسياسة.

وأعربت “بي أو إل” عن حزنها لإعلان وفاة برنار نويل الذي بدأ يتعامل معها في العام 1988، ووصفته بأنه “كاتب وشاعر ملتزم وروائي ومؤرخ ومراسل وعالم اجتماع وناقد فني وناشر”، مذكّرة بأنه أصدر 25 كتاباً ضمن منشوراتها.

ولد نويل عام 1930 في سان جينيفييف سور أرجانس (جنوب غرب) ، وتربى على يد جدّه وجدّته، ودرس الصحافة في باريس، مما قاده إلى الأدب.

واكتسب نويل شهرته بعد الضجة التي اثارتها رواية “لو شاتو دو سين” الإباحية التي أصدرها عام 1969 وأدت إلى مقاضاته بتهمة إهانة الأخلاق الحميدة، وأصدار حكم بإدانته عام 1973، لكنه حصل لاحقاً على عفو في عهد الرئيس فاليري جيسكار.

وشكّلت محاربة الرقابة والقمع والعنف وكذلك حب الرسم، ثوابت في مسيرته الأدبية.

وكرّست الأكاديمية الفرنسية مجمل أعماله الشعرية بمنحه جائزتها الكبرى للشعرعام 2016.