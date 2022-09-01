وفاة الشاعر الكبير سامي مهدي

المستقلة/- توفي اليوم الخميس في بغداد ، الشاعر الكبير سامي مهدي، عن عمر نتهز 82 عاما، بعد معاناة مع المرض.

ويعد الشاعر سامي مهدي (من مواليد بغدلد 1940) واحدا من ابرز رموز الحركة الشعرية الحديثة في العراق. كما عمل في مجال الصحافة والترجمة والبحث الادبي ، سبق ان شغل مناصب عليا في الاعلام والثقافة بالعراق منها مدير عام الاذاعة والتلفزيون ورئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس تحرير مجلة المثقف العربي، ورئيس تحرير مجلة الاقلام .

وتداول مثقفو وادباء العراقي نبأ رحيل الشاعر سامي مهدي على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بمكانته على خارطة الادب العراقي الحديث.

من اعماله الشعرية

رماد الفجيعة سنة 1966.

أسفار الملك العاشق سنة 1971.

أسفار جديدة سنة 1976.

الأسئلة سنة 1979.

الزوال سنة 1981.

أوراق الزوال سنة 1985.

سعادة عوليس سنة 1987.

الأعمال الشعرية سنة 1987.

بريد القارات سنة 1989.

حنجرة طرية سنة 1993.

مراثي الألف السابع وقصائد أخرى سنة 1997.

الخطأ الأول سنة 1997.

سعادة خاصة 2001

مدونات هابيل بن هابيل 2006

الطريق إلى الوادي 2007

لاقمر بعد هذا المساء 2008

أبناء إيننا 2009

يحدث دائماً 2014

صعوداً إلى سيحان (رواية) سنة 1987،

ألف ليلة وليلة… كتاب عراقي أصيل.

مختارات من الشعر الإسباني المعاصر (ترجمة) سنة 1992.

جاك بريفير (مختارات مترجمة).

هنري ميشو (مختارات مترجمة).

وفي مجال الدراسات الأدبية والنقدية

أفق الحداثة وحداثة النمط 1988

الثقافة العربية من الشفاهية إلى الكتابة 1993

وعي التجديد والريادة الشعرية في العراق 1993

الموجة الصاخبة – شعر الستينات في العراق ط1 1994 ط2 2015

المجلات العراقية الريادية ودورها في تحديث الأدب والفن ط1 1995 ط2 2014

نهاد التكرلي رائد النقد الأدبي الحديث في العراق ط1 2001 ط2 2015

نظرات جديدة في أدب العراق القديم 2007

تجربة توفيق صايغ الشعرية ومرجعياتها الفكرية والفنية 2009

آرتور رامبو: الحقيقة والأسطورة 2011

في الطريق إلى الحداثة – درات في الشعر العراقي المعاصر 2013

ذاكرة الشعر – رؤى ومواقف ومراجعات 2013

آفاق نقدية – قراءات في المتون وفي مناهج التحليل 2014

ألف ليلة وليلة – كتاب عراقي أصيل 2014

وله في الترجمة

جاك بريفير – قصائد مختارة ط1 1988 ط2 1998

هنري ميشو – مختارات ط1 1989 ط2 1998

مختارات من الشعر الإسباني المعاصر (1950- 1975) 1992

سنابل الليل – مختارات من الشعر العالمي 2000