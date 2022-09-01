وفاة الشاعر الكبير سامي مهدي
المستقلة/- توفي اليوم الخميس في بغداد ، الشاعر الكبير سامي مهدي، عن عمر نتهز 82 عاما، بعد معاناة مع المرض.
ويعد الشاعر سامي مهدي (من مواليد بغدلد 1940) واحدا من ابرز رموز الحركة الشعرية الحديثة في العراق. كما عمل في مجال الصحافة والترجمة والبحث الادبي ، سبق ان شغل مناصب عليا في الاعلام والثقافة بالعراق منها مدير عام الاذاعة والتلفزيون ورئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس تحرير مجلة المثقف العربي، ورئيس تحرير مجلة الاقلام .
وتداول مثقفو وادباء العراقي نبأ رحيل الشاعر سامي مهدي على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بمكانته على خارطة الادب العراقي الحديث.
من اعماله الشعرية
رماد الفجيعة سنة 1966.
أسفار الملك العاشق سنة 1971.
أسفار جديدة سنة 1976.
الأسئلة سنة 1979.
الزوال سنة 1981.
أوراق الزوال سنة 1985.
سعادة عوليس سنة 1987.
الأعمال الشعرية سنة 1987.
بريد القارات سنة 1989.
حنجرة طرية سنة 1993.
مراثي الألف السابع وقصائد أخرى سنة 1997.
الخطأ الأول سنة 1997.
سعادة خاصة 2001
مدونات هابيل بن هابيل 2006
الطريق إلى الوادي 2007
لاقمر بعد هذا المساء 2008
أبناء إيننا 2009
يحدث دائماً 2014
صعوداً إلى سيحان (رواية) سنة 1987،
ألف ليلة وليلة… كتاب عراقي أصيل.
مختارات من الشعر الإسباني المعاصر (ترجمة) سنة 1992.
جاك بريفير (مختارات مترجمة).
هنري ميشو (مختارات مترجمة).
وفي مجال الدراسات الأدبية والنقدية
أفق الحداثة وحداثة النمط 1988
الثقافة العربية من الشفاهية إلى الكتابة 1993
وعي التجديد والريادة الشعرية في العراق 1993
الموجة الصاخبة – شعر الستينات في العراق ط1 1994 ط2 2015
المجلات العراقية الريادية ودورها في تحديث الأدب والفن ط1 1995 ط2 2014
نهاد التكرلي رائد النقد الأدبي الحديث في العراق ط1 2001 ط2 2015
نظرات جديدة في أدب العراق القديم 2007
تجربة توفيق صايغ الشعرية ومرجعياتها الفكرية والفنية 2009
آرتور رامبو: الحقيقة والأسطورة 2011
في الطريق إلى الحداثة – درات في الشعر العراقي المعاصر 2013
ذاكرة الشعر – رؤى ومواقف ومراجعات 2013
آفاق نقدية – قراءات في المتون وفي مناهج التحليل 2014
ألف ليلة وليلة – كتاب عراقي أصيل 2014
وله في الترجمة
جاك بريفير – قصائد مختارة ط1 1988 ط2 1998
هنري ميشو – مختارات ط1 1989 ط2 1998
مختارات من الشعر الإسباني المعاصر (1950- 1975) 1992
سنابل الليل – مختارات من الشعر العالمي 2000
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