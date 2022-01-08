وفاة الخبير الاقتصادي العراقي سنان الشبيبي

المستقلة/- اعلن اليوم السبت في جنيف عن وفاة محافظ البنك المركزي العراقي السابق الخبير الاقتصادي سنان الشبيبي، حسب بيان أصدرته عائلته و نشرته ابنة أخيه.

ولد سنان الشبيبي في بغداد عام 1941، ووالده الشاعر و السياسي العراقي المعروف محمد رضا الشبيبي.

ارتاد الشبيبي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد و تخرج في عام 1966 حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد، كما حصل على دبلوم في الدراسات العليا في التنمية و الاقتصاد، شهادة ماجستير بعلم الاقتصاد من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة (1970-1971). و حصل ايضاً على شهادة دكتوراه بعلم الاقتصاد من جامعة برستل في المملكة المتحدة عام 1975.

عمل الشبيبي رئيسا لقسم الإستيراد والتسويق في وزارة النفط العراقية ( 1975 – 1977) و اصبح رئيس قسم التخطيط و التنسيق في وزارة التخطيط (1977 – 1980.

بعد اندلاع الحرب العراقية – الايرانية، انتقل الشبيبي إلى جينيف، سويسرا حيث بقى هناك حتى 2001 و عمل خبيرا أقتصاديا في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

اصبح اول محافظ البنك المركزي العراقي بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ،حيث عمل على ادخال انظمة الحسابات ، واستبدل العملة النقدية ماقبل عام 2003 إلى العملة الجديدة..

تم اقالته من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي اتهمه بتهم تتعلق بالفساد الإداري، فغادر العراق نهائيا ليستقر مع عائلته في جنيف بسويسرا.