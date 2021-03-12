وفاة الحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/رحلت عن عالمنا اليوم، الحاجة «زينب» المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر،صباح اليوم الجمعة،لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 97 عاما متاثره بأمراض الشيخوخه والقلب بقريتها بمنية سندوب بالدقهلية.

يذكر أن الحاجة” زينب” مسنة كفيفة من قرية منية سندوب، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تبرعت بقرطها الذهبي، لصالح صندوق «تحيا مصر»

وباعت الحلق وعادت لتتبرع بثمنه للصندوق.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة من قريتها منية سندوب عقب صلاة الجمعه لتدفن بمقابر العائلة بالقرية.

وسوف يشارك فى الجنازة العديد من القيادات السياسيه والتنفيذيه بالدولة.

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