وفاة الباحث والمؤرخ والمفكر د.عماد عبد السلام رؤوف

المستقلة/- نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الباحث والمؤرخ والمفكر د.عماد عبد السلام رؤوف، الذي فارق الحياة يوم الأحد ٢٧ حزيران ٢٠٢١، في أربيل، تاركاً إرثاً كبيراً من العلم والمعرفة..

ولد الباحث والمؤرخ والمفكر ،عماد عبد السلام رؤوف العطار في بغداد سنة 1367هـ/1948م، من عائلة موصلية الأصل عباسية النسب وتلقى علومه الأولية فيها.

دخل جامعة بغداد “كلية الآداب/ قسم التاريخ” وتخرج فيها عام 1970م. ثم واصل دراسته العليا في جامعة القاهرة ونال شهادة الماجستير في التاريخ الحديث عام 1973م، عن رسالته (ولاية الموصل في العهد الجليلي 1749-1834). ونال شهادة الدكتوراه عام 1976م في الجامعة ذاتها عن إطروحته (الحياة الاجتماعية في العراق في عهد المماليك 1750-1831).

عين رئيساً لمركز إحياء التراث العلمي العربي في جامعة بغداد. واستاذاً للتاريخ الحديث في كلية التربية في جامعة بغداد.

اشرف على العديد من الطلبة الماجستير والدكتوراه في التاريخ الإسلامي – كتب عن اعماله عدد من رسائل الدبلوم العالمي والماجستير والدكتوراه في العديد من الجامعات العربية – ترجمت بعض مؤلفاته إلى عدد من اللغات وبخاصة الإنكليزية والفرنسية والتركية والفارسية والكردية والاندنوسية والصينية- نشر عشرات البحوث في العديد من المجلات العلمية والاكادمية والمحكمة منها:

سومر (بغداد) المؤرخ العربي (بغداد) المورد( بغداد) مجلة المجمع العالمي العراقي (بغداد) آداب الرافدين( الموصل) المسلم المعاصر (القاهرة) اسلامية المعرفة (ماليزيا) التجديد (ماليزيا) العلم والايمان (الخرطوم) مجلة جامعة ام القرى (مكة) المعطار (المغرب) الانسان ( باريس) الدراسات الاسلامية ( باكستان) مجلة التاريخ الإسلامي (الهند) افاق الثقافة والتراث (الإمارات العربية المتحدة) حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الاسلامية (الدوحة) الافاق (عمان) نشر مئات المقالات والبحوث الثقافية والاعمال التاريخية ( دراسة وتنظيرا ونقدا وابداعا) فيما يقارب السبعين مجلة وصحيفة عربية واسلامية.

حقق وألّف ما يزيد عن مائة كتاب علمي تاريخي.