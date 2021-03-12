وفاة الإعلامية المصرية ملك إسماعيل إثر إصابتها بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ توفيت منذ قليل الإعلامية المصرية ملك إسماعيل، إثر معاناتها مع فيروس كورونا المعروف بـ “كوفيد – 19”، في المستشفى العسكري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر أمرا بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل وتجهيز مستشفى كوبرى القبة العسكرى لنقلها.

وجاء قرار السيسي بعدما أعلن شريف بهاء نجل الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل، أن عائلته جميعها أصيبت بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن والدته تعاني من فشل في التنفس بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى قصور فى الكلى.

وأضاف أن والدته بحاجة إلى العزل الصحي في أحد مستشفيات العزل، لأنها مريضة جدا، وناشد الرئيس المصري بالتدخل لنقل والدته إلى مستشفى عزل.

وتابع نجل الإعلامية خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أن والدته تواجه صعوبة في التنفس وتضع ماسك الأكسجين بشكل مستمر، مؤكدا على أنها تعافت من الكورونا وتحتاج إلى الرعاية حاليا، متمنيا دخول والدته لمستشفى عزل حتى تتحسن حالتها.

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