وفاة الإعلامية المصرية فوزية العباسي

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا الإعلامية المصرية فوزية العباسي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ80 عاما،مقدمة برنامج “كلمة في سهرة”، والعديد من البرامج على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الإعلامية الراحلة العزاء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في منزل الأسرة بمنطقة العجوزة.

ولدت العباسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 1940 في العاصمة المصرية، وتخرجت العباسي في كلية الآداب قسم اللغة الإنكليزية جامعة القاهرة.

وفوزية العباسي من جيل رواد التلفزيون المصري، حيث قدمت العديد من البرامج التلفزيونية منذ بداية الإرسال عام 1960 من أبرزها ”عشرين سؤال“، و“للكبار فقط“، و“عالم الأدب ”.

غادرت العباسي موطنها قاصدة دولة الإمارات العربية المتحدة وقدمت هناك العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، ثم عادت إلى بيتها التلفزيون المصري عام 1986 ببرنامجين جديدين هما ”حروف وأرقام“، و“كلمة في سهرة“، ثم قدمت بعد ذلك برنامج ”أحوال وأمثال“، و“سيداتي سادتي“.

 

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