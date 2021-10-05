وفاة الإبن الوحيد لـ سليم كلاس

المستقلة /-أعلن الممثل السوري فراس إبراهيم عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة محمد كلاس في احد مشافي دمشق، وهو الإبن الوحيد للفنان الكبير المرحوم ​سليم كلاس​. حصل ذلك جراء اصابته ب​فيروس كورونا​ وتدهور حالته الصحية بعد تليف رئوي واصابته بنوبة قلبية.

وبدورها نشرت الممثلة السورية ​تولاي هارون​ على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل ونعته قائلة: “جاري وإبن المرحوم سليم كلاس خبر رحيلك صدمني الله يرحمك برحمتو ويصبر خالة ام محمد على فراقك محمد بكرت ياطيب بكرت”.