وفاة احد علماء الري في العراق وقامة شامخة

المستقلة /… نعت وزارة الموارد المائية يوم الجمعة العالم العراقي الدكتور (أحمد عبد الصاحب محمد علي) الذي توفي عن عمر ناهز 72 عاما.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “لقد كان الفقيد واحدا من علماء الري في العراق وقامة شامخة واستاذ متفرد”.

وأضافت أن الراحل “كان له حضور كبير وبصمة واضحة في الكثير من مشاريع وزارتنا على مدى ثلاثة عقود” .

والدكتور أحمد عبدالصاحب محمد علي من مواليد العام 1949 في محافظة النجف حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في هندسة الموارد المائية من جامعة نيوكاسل في انجلترا في العام 1973 و1978.

وعمل الراحل عضوا استشاريا في كل من: البنك الدولي، الموارد المائية في العراق، السدود العراقية العالية، المكتب الاستشاري الهندسي إضافة إلى مسيرته في سلك التدريس الجامعي التي أمتدت لعقود في كلية الهندسة جامعة بغداد.

وانجز “محمد علي” اكثر من 28 مشروعا هندسيا كبيرا منها تصميم السدود في مناطق بالعراق، وكذلك دراسات الهيدرولوجية لمحطات الاسالة والطاقة الكهربائية وغيرها. (النهاية)

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