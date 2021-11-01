وفاة احد شخص تعرض للتسمم الغذائي في ميسان  وذويه يهاجمون مطعما للفلافل…فديو

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلن صباح اليوم الاحد عن وفاة الأشخاص الذين تعرضو للتسمم الغذائي في محافظة ميسان .

وقال مدير اعلام صحة ميسان محمد الكناني لـ(المستقلة) ” ان المتوفي هو احدى الحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي ودخلت الى مستشفى الشهيد الصدر “.

واضاف :” ان عدد حالات التسمم وصل الى 242 حالة ، ولحد الان لم يعرف السبب”

الى ذلك اكد أقرباء المتوفى احمد عبد الزهرة الصكري بأنه تناول وجبة غذائية من احد المطاعم التي قامت الصحة باغلاقها .

وفي سياق متصل قام أصدقاء وذي المتوفي واهالي المصابين بتكسير زجاج مطعم للفلافل بعد ان اعلن عن إصابة أبنائهم بالتسمم. دون توضيح الأسباب.

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