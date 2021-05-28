وفاة إعلامية بريطانية شهيرة عقب تلقيها لقاح “استرازينيكا”

المستقلة/- منى شعلان/ توفيت مذيعة راديو ”بي بي سي“، ليزا شو، بعد إصابتها بجلطات دموية نتيجة تلقيها لقاح ”أسترازينيكا“ ضد فيروس كورونا المستجد.

وأفادت عائلة مقدمة البرامج الراحلة، في بيان، بأن المذيعة البالغة 44 عاما والتي عملت في راديو BBC منذ عام 2015، أصيبت بصداع حاد بعد أسبوع من تلقيها لقاح “أسترازينيكا”وشعرت بالتعب والمرض الشديد بعد أيام قليلة، مشيرة إلى أن ليزا شو توفيت في مستشفى “رويال فيكتوريا” في نيوكاسل الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت العلاج في العناية المركزة إثر إصابتها بجلطات دموية ونزيف.

وأشارت شهادة وفاتها إلى اللقاح كأحد العوامل المحتملة للوفاة، إلا أنها لم تحدد بالضبط سبب الوفاة، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التحقيق في وفاتها.

يشار إلى أنه تم رصد أكثر من 330 حالة تعاني من اضطراب تخثر الدم النادر بين حوالي 24.2 مليون شخص تلقوا لقاح ”أسترازينيكا“، بمعدل شخص لكل 75 ألف شخص، وتوفي من بينهم 58 شخصا.

وكان مسؤولو الصحة قد أعلنوا، في الشهر الماضي، أنه يجب منع جميع الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما من تلقي لقاح ”أسترازينيكا“؛ بسبب مخاوف تجلط الدم.

ومع ذلك، لا يعتبر لقاح ”أسترازينيكا“ الوحيد الذي تم ربطه بالجلطات، حيث تم ربط لقاح ”جونسون آند جونسون“ بـ 28 حالة في الولايات المتحدة من بين أكثر من 10.4 مليون جرعة.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية قال فى وقت سابق: إن بلاده ستوقف التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بعد تقارير عن تعرض متلقين لمضاعفات وجلطات.

وأوضحت وزارة الصحة الألمانية حينها، أن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول إيرليك، المسؤول عن اللقاحات في البلاد، وبهذا انضمت ألمانيا إلى كل من هولندا وأيرلندا، بعد تعليقهما استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا.

يشار إلى أن وكالة الدواء الدنماركية، أعلنت فى وقت سابق، أن امرأة دنماركية عمرها 60 عاما توفيت من جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا، ظهرت عليها أعراض غريبة جدا.