وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما

المستقلة/-  قالت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه قد توفي اليوم عن عمر ناهز 82 عاما، وهو ما أكدته ابنته على موقع إنستغرام.

ونُقل بيليه إلى المستشفى في ساو باولو يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون سبتمبر/أيلول 2021.

وعانى بيليه -صاحب الألف هدف والنجم الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم في 1958 و1962 و1970- من متاعب صحية منذ سنوات قبل أن تتفاقم عام 2017، حين ظهر في حفل سحب قرعة كأس العالم روسيا 2018 وهو على كرسي متحرك، بسبب عجزه عن المشي قبل أن يخضع لجراحة -سبتمبر/أيلول 2021- بعد ثبوت إصابته بسرطان القولون.

ورغم عدم ظهور بيليه العلني كثيرا، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج “سيليساو” من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

ووُلد بيليه واسمه الكامل ( إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو)  في ولاية ميناس جيرايس وقضى معظم حياته الكروية في نادي سانتوس، قبل أن يلعب في مواسمه الأخيرة في حقبة السبعينيات مع فريق نيويورك كوزموس الأميركي.

وبيليه معروف عالميا بأنه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970)، وحقق أيضا نجاحا رائعا مع فريق سانتوس، مثل الفوز بكأس إنتركونتيننتال عامي 1962 و1963.

 

المصدر: الجزيرة نت

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بلجيكا تستعين بالشَعر البشري لتنظيف مجاري المياه

اخبار العراق

القوات الامنية تعتدي بالضرب الوحشي وتحتجز طاقما صحفيا في البصرة

اخر الاخبار

تركيا  تؤكد ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم.. وتنفي أي لقاء مع الأسد

اخر الاخبار

نتنياهو يعود لرئاسة الوزراء للمرة السادسة.. وأول رئيس مثلي للكنيست

اخر الاخبار

وزير التعليم يفتتح جامعة السبطين للعلوم الطبية في كربلاء

اخبار العراق

عمليات ميسان  تفك نزاع عشائري تسبب بمقتل 7اشخاص

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن 82 عاما

اخبار العراق

القوات الامنية تعتدي بالضرب الوحشي وتحتجز طاقما صحفيا في البصرة

اخر الاخبار

نتنياهو يعود لرئاسة الوزراء للمرة السادسة.. وأول رئيس مثلي للكنيست

اخر الاخبار

وزير التعليم يفتتح جامعة السبطين للعلوم الطبية في كربلاء

اخبار العراق

عمليات ميسان  تفك نزاع عشائري تسبب بمقتل 7اشخاص

اخر الاخبار

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة

اخر الاخبار

المنتخب الكويتي يصل إلى البصرة برا استعدادا لخوض المباراة الودية

اخر الاخبار

المنتخب الكويتي يصل إلى البصرة برا استعدادا لخوض المباراة الودية

اخبار العراق

السورجي : الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد لن تقود الى إيجاد ادارتين للإقليم

اخبار العراق

محلل : اميركا تواصل تقديم الدعم للارهاب والمرتزقة من اجل زعزعة الامن

اخر الاخبار

بتفاهم مع الحكومة والقضاء.. 10 أحكام إعدام بحق تجار مخدرات

اخر الاخبار

سوق الانتقالات.. غوارديولا : لن نتعاقد مع أي لاعب في يناير

اخبار العراق

الاقليم : نواب وأعضاء مجالس محافظات يتقاضون مخصصات الاعاقة

اخر الاخبار

بعد الارتفاع غير المسبوق التي شهدها العراق..انخفاض جديد بسعر صرف الدولار

اخبار العراق

مطار السليمانية.. نائبان يطالبان بالكشف عن مصير 20 مليون دولار

اخبار العراق

مؤسسة : تخفيض أجور العمليات الجراحية بنسبة 25 % لذوي الشهداء

اخر الاخبار

ترامب يتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بالتواطىء مع بايدن