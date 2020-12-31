وفاة أحد أشهر رموز الهيب هوب العالمي

المستقلة /- توفي مصمم الرقص عثمان سي “40 عاماً” الذي يعتبر أحد رموز مشهد الهيب هوب العالمي.

وأعلن المركز الوطني لتصميم الرقص في رين وبريتاني غرب فرنسا. في بيان أن عثمان سي الذي كان مديره المشارك منذ العام 2019 توفي ليل السبت.

وقالت رئيسة بلدية رين، ناتالي أبيريه، إن عثمان سي “كان شخصية مشهورة وأساسية. في مشهد الهيب هوب الدولي”.

وذكّرت بأنه “انضمّ تحت اسم بابسون المستعار إلى مجموعة “وانتد باسي”. في تسعينيات القرن العشرين وفاز في 2001 بمنازلة السنة”.

وامتدحت أبيريه، عثمان الذي “نجح في فرض ثقافة الهيب هوب. وانتزاع الاعتراف بها في الرقص المعاصر”.

وكان عثمان سي صمم في الآونة الأخيرة عملًا بعنوان “كوين بلاد”. عرِض في يناير 2020 في مسرح بريتاني الوطني.