وفاةُ وزير الخارجية السوري وليد المعلم

المستقلة..أعلنت وسائل إعلام سوريّة، في ساعةٍ مبكرةٍ من فجر اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السّوري، وليد المعلم، عن عمر 79 عاماً.

وقالت وكالة الأنباء السوريّة “سانا”، إن “وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم”.

وأشارت إلى أن “المعلم من مواليد دمشق عام 1941 وتخرج من جامعة القاهرة العام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد”.

وعُيّنَ المعلم سفيراً لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999، ثم عُيّنَ معاوناً لوزير الخارجية مطلع العام 2000، وسمّيَ نائباً لوزير الخارجية في العام 2005، وشغلَ منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 ،كما تمت تسميته نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.

والمعلم متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

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