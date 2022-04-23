وعد خيرا.. وزير الكهرباء يبحث في ميسان ملف الاستعداد لفصل الصيف

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث وزير الكهرباء عادل كريم والوفد المرافق له، أثناء زيارته لمحافظة ميسان، اليوم السبت، مع المحافظ علي دواي ملف الكهرباء والاستعدادات لفصل الصيف.

وقال بيان مكتب المحافظ ان الطرفين ناقشا بحضور الكادر المتقدم في الوزارة العديد من المواضيع المهمة الخاصة بالطاقة الكهربائية في المحافظة بما يخص الإنتاج والنقل والتوزيع .

واشار الى ان دواي قدم شرحاً عن واقع الكهرباء في المحافظة والاحتياجات الضرورية المطلوبة لفك اختناقات شبكة التوزيع ولكافة مناطق محافظة ميسان ,البيان أوضح بانه تم عرض ومناقشة جدول إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقع والآلية المقترحة للسيطرة على عملية توزيع الطاقة الكهربائية وزيادة حصة المحافظة .

وبين انه تم تقديم عدد من المطالب منها نصب محطات اضافية ومنها محطة البتيرة 132/11 mva وتوفير محولات قدرة سعة (31.5mva( عدد (2) وتوفير محولات توزيع سعة 400 kva و 250 kva وشراء مواد احتياطية كهربائية وميكانيكية وسيطرة وتجهيز اليات تخصصية والاسراع بحسم توفير كميات الوقود الغازي إلى موقع محطات الكحلاء وشطر اقسام الصيانة الى ثمانية اقسام وتخصيص المبالغ اللازمة لاحتياجات أقسام الصيانة وتوفير آليات تخصصية لهم ومطالب أخرى .

ونقل البيان عن المحافظ أنه طالب بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية والإسراع في انجاز المشاريع المقترحة والمشاريع التي قيد التنفيذ .

من جانبه ابدى الوزير استجابته للمطالب وسد احتياج المحافظة من اجل تقديم خدمات متكاملة لأبناء محافظة ميسان الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف .