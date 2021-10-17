وظيفة تدفع لك آلاف الدولارات لتشاهد نيتفليكس

المستقلة /- هل تروق لك فكرة الاستلقاء في السرير طوال اليوم، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة نيتفليكس. إذا كنت ترغب بذلك، فقد يكون العمل عن بُعد في Crafted Beds هو الوظيفة المثالية بالنسبة لك مع راتب بآلاف الدولارات.

أعلنت شركة Crafted Beds للأسرّة الفاخرة المصممة حسب الطلب عن مجموعة من الوظائف، مع راتب يصل إلى نحو 24 ألف جنيه إسترليني (30 ألف دولار) سنوياً، ويتوجب على الموظفين المقبولين اختبار مراتب عالية الجودة على أساس أسبوعي.

وتضمن الوظيفة حصول العملاء على أفضل مراتب توفر أقصى درجات الراحة، وتتيح لهم الحصول على أموال مقابل الاستلقاء في السرير، ومشاهدة برامجهم المفضلة على نيتفليكس وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. وسيحدد المقبولون مدى راحة كل مرتبة جديدة لمدة 37.5 ساعة كاملة في الأسبوع.

وقال بريان ديلون، مدير التسويق في Crafted Beds “نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذه الوظيفة، لأن إرضاء العملاء هو أقصى طموحاتنا. وبينما لدينا تقييمات متوهجة من المتسوقين الحاليين لدينا، فإننا نريد التأكد من استمرار ذلك، والتعاقد مع موظفين لاختبار المرتبات هو جزء من هذه الإستراتيجية. وستكون هذه الوظيفة جزءًا لا يتجزأ من فريق rafted Beds”.

يذكر أن الموظف سيعمل عن بعد، مما يعني أن المراتب ستشحن إلى منزله، ولن يكون عليه التوجه إلى المكتب كل أسبوع، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

 

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