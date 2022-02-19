وضع حجر الاساس لتطوير شارع الجمهورية وسط المدينة القديمة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، مساء السبت ، عن وضع حجر الأساس ونصب الركائز الحديدية لتطوير شارع الجمهورية وسط المدينة القديمة في مرحلته الاولى .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قسم إدارة الخدمات العامة في المحافظة وضعت حجر الاساس المرحلة الاولى لتطوير شارع حيوي مهم وسط مدينة كربلاء القديمة يسمى شارع الجمهورية ونصب الركائز الحديدية “.

وأوضح إن “المشروع جاء ضمن تنمية الاقاليم لعام 2021 “.