وضع حجر الاساس  لإنشاء (234) دار في مدينة العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وضع محافظ ميسان علي دواي، اليوم السبت، حجر الاساس لمشروع بناء مجمع سكني في مركز المحافظة.

وقال دواي في كلمة الافتتاح ان المشروع هو بناء234 وحدة سكنية بمساحة 200 م2،مبينا أنها تتضمن كافة خدمات البنى التحتية والفوقية وسياج يحيط بالمجمع وبوابة الكترونية للمحافظة على الامن.

واشار الى ان المشروع سينفذ عن طريق الاستثمار وبإشراف هيئة استثمار ميسان , وان المشروع يقع في مدينة العمارة مقاطعة ١٤ .

ونوه دواي الى ان المجمع السكي مخصص لموظفي دوائر الرقابة المالية ،والرعاية الاجتماعية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، .موضحاً بان المشروع سيوفر فرص عمل لأبناء المحافظة .

واضاف : يأتي هذا المشروع ضمن الخارطة الاستثمارية التي تؤكد عليها محافظة ميسان وهيئة استثمار ميسان والتي تتم بالتنسيق مع جميع الدوائر المعنية والتي تعود بالفائدة الى المواطن الميساني ويُحسن من دخل الموظف في تلك الدوائر ويجعل الموظف قادر على اداء مهامه الوظيفية بصوة جيدة كون السكن هو اهم فقرة في حياة الموظف او المواطن بصورة عامة .

ووجه دواي الشركة المستثمرة بضرورة انجاز المشروع قبل المدة المقررة له لحاجة الموظفين اليه ومن اجل المضي بانجاز المشاريع الاستثمارية ضمن الوقت المحدد لها .