وضع حجر الأساس  لبناء 52 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية الصينية وضعت محافظة ميسان الحجر الاساس لبناء 52 مدرسة موزعة في مختلف الوحدات الادارية التابعة للمحافظة.

وقال محافظ ميسان علي دواي بكلمة في المناسبة ان المحافظة لديها هدف القضاء على الدوام المزدوج خلال عامين وهذا المشروع مع ما تنجزه المحافظة سنتمكن من تحقيق هدفنا.

واكد أن الدوام الاحادي في المدارس من شانه ان يعزز التربية والتعليم ويطورها نحو الاحسن لكونه سيكون بيئة مناسبة للتلاميذ والطلبة، مبينا ان المحافظة بالتعاون مع التربية والجهات الاخرى تمكنت من توفير الاماكن لبناء هذه المدارس النموذجية التي باشرت الشركة الصينية  ((power China في العمل بها.

وحضر وضع الحجر الاساس ممثل عن الامانة العامة لرئاسة الوزراء وقائد شرطة ميسان ومعاون المدير العام لتربية ميسان وجمع غفير من المواطنين.

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