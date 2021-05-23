وصول وفد بيلاروسي الى دمشق اليوم لمراقبة الانتخابات الرئاسية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ يصل دمشق اليوم وفد من جمهورية بيلاروس للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا وذلك استجابة لدعوة من مجلس الشعب السوري.

ويضم الوفد عددا من أعضاء البرلمان والمختصين في الشأن الانتخابي، حسبما ذكرت وكالة “سانا”، وأوضحت أنه من المنتظر أن يصل اليوم “استعدادا لتنفيذ المهمة التي تم تكليفه بها لمواكبة مجريات الانتخابات”

وكان مجلس الشعب وجه قبل نهاية الشهر الماضي دعوة إلى رؤساء عدد من برلمانات الدول “الشقيقة والصديقة” وأعلن المجلس في حينه أنه “وافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية والاطلاع على مجريات سيرها”.

وكان مجلس الاتحاد الروسي أعلن قبل يومين أنه شكل وفدا للمشاركة في مراقبة الانتخابات السورية التي يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية يوم 26 من الجاري.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رد نارى من أمينة خليل على تصريحات حورية فرغلي بشأن صلة قرابتهما

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى: حريصون على تثبيت الهدنة في غزة وإطلاق مسار المفاوضات

اخر الاخبار

رحيل “أبو الديمقراطية التونسية” أحمد المستيري

اخبار مصر

محكمة مصرية ترفض تظلم مالك سفينة الشحن “إيفر غيفن”

اخر الاخبار

الإمارات تؤكد استعدادها للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التصعيد

اخبار الاردن

الأردن .. تعيينات جديدة فى الديوان الملكى

اخبار فلسطين

انفوجرافيك : من هو “محمد الضيف” الذي حير اسرائيل بهدف اغتياله؟

اخبار فلسطين

انفوجرافيك : من هو “محمد الضيف” الذي حير اسرائيل بهدف اغتياله؟

اخبار فلسطين

إنهاء العام الدراسي في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلى

اخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية: تطالب إدارة بايدن بالتدخل سريعا لمنع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

اخبار فلسطين

لتثبيت التهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل غزة “صور”

اخر الاخبار

السعودية .. الإكتفاء باستعمال مكبرات المساجد على الأذان والإقامة فقط

اخر الاخبار

ماراثون “النهر الأصفر” يتحول الى مأساة مروعة

اخبار العراق

عالية نصيف تنتقد بشدة تصريحات بلاسخارت بشأن دستور إقليم كردستان

اخر الاخبار

النائبة لبنى رحيم تؤكد عدم مشاركتها بالانتخابات المقبلة

رئيسي

برهم صالح يدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد

اخر الاخبار

وزارة العمل : اطلاق مشروع “تشغيل الشباب” بدعم من البنك المركزي العراقي