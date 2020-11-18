وصول وزير الداخلية لغرض افتتاح منفذ عرعر الحدودي

المستقلة / – وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الأربعاء، إلى منفذ عرعر الحدودي استعداداً لافتتاحة.
فيما اكدت مصادر مطلعة ، أن “جميع الاستعدادات أصبحت مكتملة لافتتاح المنفذ الحدودي للأغراض التجارية ومرور المسافرين”.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مقابلة له مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قيادة العمليات المشتركة أنجزت إجراءات تأمين الطريق باتجاه منفذ عرعر مع السعودية ،وإن الطريق من منفذ عرعر إلى منطقة النخيب ،ومن ثمة باتجاه محافظة الأنبار أو باتجاه كربلاء المقدسة مؤمن بالكامل 100٪”.

ولفت إلى أن “جميع الإجراءات الموجودة في عملية التبادل التجاري في المنفذ مؤمنة بشكل كامل حالياً ،ولا توجد أيُّ مشكلة بخصوص التعاون مع المملكة العربية السعودية بخصوص فتح المنفذ، وأن مسؤولية حماية منفذ عرعر تقع على عاتق قوة من الجيش العراقي إضافة إلى الجهات التي تعمل بها الجهات الأمنية والجهات الرقابية “.

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