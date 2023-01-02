وصول سيول مائية من إيران ينعش هور الحويزة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان عن ورود سيول مائية من ايران انعشت هور الحويزة والمناطق الزراعية في تلك المنطقة.

وقال مدير الموارد المائية في ميسان علاء فيصل لـ(المستفلة)” ان السيول القادمة من الانهر التي منبعها ايران تقدر ب 150م3 عن طريق سد دويريج شرق المحافظة وتم توجيهها باتجاه الأراضي الزراعية الواقعة ضمن مناطق الفكة، بزركان، و المناطق المحاذية لها.

واشار الى ان تلك السيول جاءت عبر نهري دويريج والطيب وتقدر تلك السيول في النهرين ب 200م3 بواقع 150م3 عبر نهر الدويريج و 50م3 عبر نهر الطيب وتلتقي تلك السيول المائية عبر النهرين المذكورين لتصب في هور السناف.

واشار الى اطلاق تصاريف مائية للأراضي الزراعية ضمن ناحية المشرح شرق المحافظة بعد الاستفادة من تلك السيول الواردة عبر الشريط الحدودي .