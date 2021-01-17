وصول دفعة ثانية من لقاح فايزر للأردن

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المستقلة /- وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، مساء الأحد، الدفعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، قالت إن ثاني شحنة تصل إلى الأردن مساء الأحد، فيما لم تحدد الوزارة الكمية بعد.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا المستجد في 14 كانون الأول 2020، فيما أعلنت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي “سينوفارم” ضد الفيروس السبت الماضي.

وبدأ العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد صباح الأربعاء الماضي، بالتزامن مع وصول أولى كميات لقاح “سينوفارم” (الصيني الإماراتي) ولقاح “فايزر -بيونتيك” إلى الأردن.

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